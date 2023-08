Terra Amara | Beautiful | My Home My Destiny | ecco quando le soap vanno in pausa e quando ritorneranno

(Di venerdì 11 agosto 2023), MyMye le altreintorneranno Il pubblico dellepuò tirare un sospiro di sollievo, le loro serie televisive preferitein, ma solo per pochi giorni. Dalla seguitissima, alla veterana, all'ultima arrivata in casa Mediaset MyMy, tutte leopera si prendono qualche giorno di riposo, senza abbandonare del tutto il loro pubblico. Chi si è appassionato solo da poche settimane alle avventure di Zuleyha e Yilmaz, ...

Per passare poi alle storie di passioni rosso - Istanbul di, serie turca dove la correlazione tra corna, grilletto facile, chiacchiere e (vedremo) addirittura pugnalate è una drammatica ...... Canale 5 - Beautiful è stato visto da 2.289.000 spettatori (20.80%); Canale 5 -ha ottenuto una media di 2.454.000 spettatori (23.54%); Canale 5 - La Promessa è stato visto da 1.889.000 ...... la puntata di oggi 11 agosto 11 Agosto Anticipazioni TV Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 11 agosto 11 Agosto Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 11 agosto 11 ...

Novità, spoiler e colpi di scena nella prossima puntata di «Terra amara». La soap turca in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity dalla domenica ...Niente nuovi episodi di Beautiful, Terra Amara e Un posto al sole per almeno una settimana: le soap vanno in pausa e subentrano le repliche.