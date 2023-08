Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 11 agosto 2023

In pausa anche. Da domenica 13 agosto ripartirà dal primo episodio, sostituendo, con le repliche, La Promessa e My Home Destiny . Quest'ultime si interromperanno, tuttavia, solo il 14 e ...Non è chiaro, però, se nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori cambiamenti sulla rete ammiraglia Mediaset per quanto riguarda le altre soap comee La Promessa.tornerà dopo la settimana di Ferragosto con delle puntate ricche di emozioni dedicate all'addio dell'amata matriarca. Le anticipazioni spiegano che i protagonisti verranno a sapere della ...

Terra Amara, anticipazioni trama 10 agosto: Behice nasconde le prove del suo omicidio, Demir cerca sua madre Movieplayer

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...Terra amara si fermerà nella settimana di ferragosto e tornerà in onda a partire dal 21 agosto con le puntate inedite. Nel frattempo, Mediaset ha deciso di mandare in onda, sempre su Canale 5, la ...