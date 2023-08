Tre giorni alla prima gara ufficiale, quella di Coppa Italia in programma domenica pomeriggio all'Arechi con la, dieci all'esordio in campionato all'Olimpico con la Roma. Il tempo, ma la Salernitana non ha ancora completato e rinforzato l'organico. Sousa aspetta e non nasconde le difficoltà, De ...ITLa Fiorentinaper Beltran: accelerazione importante dei viola per l'attaccante del River ...00 06 Agosto Ufficiale, doppio acquisto dalla FiorentinaUFFICIALE - Lacomunica tramite una ...... Daniele Latini, Gianfranco Mancini ed altri), mentre l'idea aveva convinto tutta la Conca, ... Si. Anzi, no! Un'occasione così non si sarebbe mai potuta ripresentare: praticamente tutti ...

Ternana, si stringe per il prestito di Bayeye. Corrado verso la Serie A ItaSportPress

A vestire rossoverde sarà Bayeye, per cui si tratta ancora col Torino. Mentre per Corrado arrivano sirene di Serie A, il Sassuolo è deciso e lo vuole ...L’ex Torino guadagna oltre 1,5 milioni annui, ha un contratto fino al 2026 e la scorsa estate fu pagato 5 milioni alla Sampdoria. La Salernitana parteciperà al pagamento dell’ingaggio, ma il risparmio ...