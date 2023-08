Tennis | Torneo Toronto Alcaraz ai quarti | sfida contro Tommy Paul

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lo spagnolo si è imposto in tre set sul polacco Hubert Hurkacz(CANADA) - Carlossoffre, ma alla fine si qualifica per idi finale del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di, in Can

Lo spagnolo si è imposto in tre set sul polacco Hubert Hurkacz TORONTO (CANADA) - Carlos Alcaraz soffre, ma alla fine si qualifica per i quarti di finale del "National Bank Open", sesto ATP Masters ...... approdata nei quarti dell'"Omnium Banque Nationale Open",WTA 1000 dotato di un montepremi ... la piattaforma digitale della Federazione Italianae Padel . La 22enne di Varsavia, n.1 del ......Sport(203) . Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e e tutto il...

Tennis: Torneo Montreal. Paolini out agli ottavi, Pegula vince 2-0 Tiscali

Lo spagnolo si è imposto in tre set sul polacco Hubert Hurkacz TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) - Carlos Alcaraz soffre, ma alla fine si qualifica per ...Sinner-Monfils è un match dei quarti di finale del torneo 1000 di Toronto. La partita si disputerà nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto. L’incontro non inizierà prima delle 3 e sarà in TV su ...