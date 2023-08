(Di venerdì 11 agosto 2023)al secondo turno, ma la classifica gli sorride. E’ il caso del danese. Il classe 2003, tra le delusioni del Masters1000 dieddall’americano Marcos Giron, potrà presentarsi al via del 1000 di Cincinnati, in programma la prossima settimana, da n.5 del mondo. PERCHE’HA GUADAGNATO UN POSTO?ha potuto sfruttare l’uscita di scena di ieri, negli ottavi di finale, del norvegese Casper Ruud. Quest’ultimo, che aveva raggiunto le semifinali l’anno passato nel Canada Open (disputato Montreal) aveva 360 punti come scadenza. Il ko contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha avuto impatto suldi Ruud (4715 punti), scavalcato dal danese (4790). Lo scandinavo dovrà guardarsi, eventualmente, anche da ...

Il dio delgreco ripete l'esperienza dell'ultima edizione di Cincinnati e difende la semifinale conRune. Mentre Hubert Hurkacz, che sta perdendo colpi in singolare, ma può monetizzare ...Agli ottavi di finale il numero uno delazzurro, vincitore nel circuito Atp di nove derby su ... il tedesco Alexander Zverev, numero 13 del tabellone, e il daneseRune, quinta forza del ...Lo spagnolo gioca unfacile, completo e tuttavia essenziale; lo statunitense si lascia ...serale canadese con l'americano Marcos Giron che batte 6 - 2 4 - 6 6 - 3 il numero sei del mondo...

Tennis, Holger Rune eliminato a Toronto, ma in top-5 nel ranking ATP OA Sport

D'altronde proprio dopo New York e la delusione per il terzo turno il tennista ha vinto il suo più importante (sinora) torneo in carriera, il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Holger ha continuato: ...Holger Rune aveva preoccupato e non poco i fan e gli appassionati di tennis dopo le brutte sconfitte rimediate in Hopman Cup e il forfait ufficializzato per l'appuntamento dell'Atp 250 di Umago. Nella ...