Temptation Island 10 | Benedetta Pascali “ufficializza” la frequentazione con Daniele De Bosis | ma…

(Di venerdì 11 agosto 2023) Abbiamo conosciutoDee Vittoria Egidi nel corso della decima edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 31 luglio, i due ragazzi romani hanno deciso di dare un taglio netto alla loro relazione dopo un infuocato falò di confronto dove la coppia non se le è di certo mandate a dire. Entrambi, nel corso del loro percorso all’interno del villaggio in Sardegna, avevano stretto legame con i loro due tentatori. Ma se la vicinanza frasi era “fermata” a qualche parola carina e pochi gesti affettuosi, quella fra la Egidi ed Edoardo Corianò è andato ben oltre, regalando un colpo di scena degno di una puntata di Beautiful agli appassionati di ...

Una mossa che darà i suoi frutti, dunque, per Mimun, che ha speso parole di elogio per un altro reality, stavolta il viaggio nei sentimenti di, reduce da ascolti da record nell'...Uno dei protagonisti di2023 si svela con i suoi fan e ammette che non rifarebbe di nuovo questo percorso, lanciando anche una bella stoccata alle tentatrici. Si tratta di Manuel Marascio , il quale ha ...Dopo Alessia Bottiglia, anche Gabriela Chieffo è tornata sui social per rispondere alle curiosità dei numerosi fan di. La fidanzata di Giuseppe Ferrara ha fatto un bilancio del suo percorso nel villaggio delle tentazioni e poi ha dedicato parole di grande affetto nei confronti di Perla Vatiero .

Vediamo che cosa sta succedendo nel mondo di Temptation Island, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Qualcosa di davvero assurdo, rivelazioni clamorose.