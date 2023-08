Tempesta d' amore | puntate italiane | la dolorosa scelta di Anna

(Di venerdì 11 agosto 2023)Lindbergh deciderà di sacrificarsi per il bene di Paul, come si evince dalle anticipazioni did'relative ai prossimi episodi italiani. L'anziana donna, infatti, prenderà una decisione del tutto inaspettata che potrebbe finalmente porre fine alla faida tra la sua famiglia e i Von Thalheim. Ricordiamo che, quando Paul era solo un bambino, ha investito inavvertitamente Manuela, la sorella di Henning. Sua nonna, però, quando ha scoperto quello che era successo, ha nascosto la verità e non ha mai rivelato che il nipote fosse il responsabile dell'incidente. Paul, nel frattempo, ha rimosso quel terribile episodio legato alla sua infanzia e ha recuperato la memoria dopo aver intrapreso una relazione con Constanze, la cugina di Henning. Il giovane non ha confessato subito la verità alla sua fidanzata, ma, poiché ha iniziato ...

E aggiunge: "Un bacio immenso, infinito, a lei, che mi insegnato a far l'". È solo una delle ... e che il tuo libro "Noi siamo" é considerato nel mondo uno dei libri più influenti degli ...Il racconto pubblico della sua queer family come testimonianza di libertà e di. Indissolubili. Inesistenti l'uno senza l'altra. "Sono felice di aver potuto raccontare questo piccolo mondo " ...... il saggio 'Istruzioni per diventare fascisti', 'Noi siamo', 'Stai zitta', 'God save the ... mentre Loredana Lipperini su Twitter ha pubblicato una foto con la didascalia 'Michela,. ...

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Lia investe Ariane o no Scopri i dettagli e le anticipazioni sui prossimi risvolti della soap.