Telecronisti Udinese-Catanzaro | trentaduesimi Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Alle 18:00scenderanno in campo in occasione deidi finale di. Le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno e potrete vivere le emozioni di questa sfida in diretta esclusiva suUno e in streaming su Mediaset Play. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Telecronaca: Riccardo Trevisani Commento: Roberto Cravero SportFace.