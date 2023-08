Teggiano | in fiamme cucina di un’abitazione | famiglia illesa

Leggi su zon

(Di venerdì 11 agosto 2023) Attimi di paura nella giornata di ieri, giovedì 10 agosto, dove un incendio – come riporta Salerno Today – è divampato all’interno delladisituata nella frazione di San Marco. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco che, velocemente, hanno domato le. Da una prima ricostruzione, il rogo sarebbe divampato per una fuga di gas. Fortunatamente, non risultano feriti. Segui ZON.IT su Google News.