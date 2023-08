Taxi gratis | ecco come avere il nuovo aiuto | Tuo nuovo diritto da chiedere

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 11 agosto 2023) Arriva ildel: chi potrà richiederlo efunziona? Il 2022 è stato un anno in cui, in Italia, gli incidenti stradali sono aumentati, tra cui anche quelli mortali e del 7,8 per cento e le vittime dell’11,1 per cento, mentre quelli che hanno provocato lesioni dell’8,4 per cento e ferite del 10,6 per cento. Sono dei dati che non possono passare inosservati. Inoltre, tra le cause dei sinistri, l’8,7 per cento dei conducenti era in stato di ebbrezza.dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ilovetrading.itQuesti dati spaventano e, purtroppo, coinvolgono anche la categoria dei giovanissimi. Coloro che escono dalle discoteche o dai locali ...