Il Ppe: Meloni non è l'Afd La Lega propone di pagare ilagli ubriachi che non dovrebbero mettersi al... Rimborso delper portare a casa gli ubriachi. È ubriaco chi lo propone. Max Del Papa ...Il decreto del governo sui"non introduce reali elementi di novità" salvo "una positiva, piccola semplificazione dell'iter per i", ma "evita di affrontare il nodo cruciale e di prendere iniziative coraggiose". Così ...Le due novità mettono in ombra quello che era l'intervento più atteso e che riguarda i. La ... Su un punto, poi, sono d'accordo taxisti e consumatori: i Comuni già ora possono faree per una ...

Taxi, bandi semplici per gli enti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Per determinare il valore delle nuove licenze taxi, i comuni che registrano sul proprio territorio un'offerta del servizio inadeguata alla domanda potranno utilizzare i parametri fissati dall'Agenzia ...Dopo aver tagliato i fondi, il Viminale chiede alle associazioni di partecipare ai bandi per l'accoglienza. La risposta è no. Miraglia (Arci): ...