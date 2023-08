Taremi-Inter | possibile assist di mercato? Coinvolto… Lukaku! ? Sky

(Di venerdì 11 agosto 2023)è un obiettivo dell’ma non solo. Undipotrebbe arrivare però da RomeluEcco lo scenario e ilintreccio.? Porte girevoli per quanto riguarda il reparto offensivo dei diversi club: tutto parte dall’apertura di Harry Kane al passaggio al Bayern Monaco. L’operazione si è chiusa per 100 milioni di euro più bonus, oggi l’attaccante svolgerà le visite mediche. Secondo Sky Sport, però,non sarebbe l’unico nome a cui gli Spurs starebbero pensando per andare a riempire il posto lasciato vuoto dall’inglese. In lista ci sarebbe anche il nome di Romelu Lukaku. Il belga sta aspettando e, se tutto questo scenario dovesse concretizzarsi, potrebbe questo essere un ...

Perché anche l'nel frattempo non ha trovato ancora l'attaccante e si sta direzionando ora sue Arnautovic. E anche la Roma resta in attesa di sviluppi per Marcos Leonardo e Zapata. ...... "Per 5 milioni noi non prendiamoDaine volevi spendere 40 per Lukaku, e non ne hai 30 perAdesso basta Zhang". Fioccano le reazioni: "Siamo all'11 di agosto! Dopo Lukaku e il ...Un'alternativa che sicuramente non permetterà all'di acquistare un difensore come Tomyasu perché più costosa. Si tratta di, l'attaccante iraniano (valutato 30 milioni dal Porto) per cui ...

Inter, tramonta la pista Balogun: la decisione tra Arnautovic e Taremi Calciomercato.com

Dopo gli addii di Dzeko e Lukaku, l’Inter è rimasta soltanto con tre punte per due posti: Lautaro, Thuram e Correa. Ne serve almeno un’altra, ma il tempo stringe e i nomi sono sempre meno. Prima ...Con in cassa 100 milioni di euro, gli Spurs vanno a caccia di un attaccante che dovrà sostituire il loro (ex) capitano e bomber. Il casting è ...