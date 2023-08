Taremi in 72 ore? L’Inter ci prova! Il Porto ora è più flessibile ? TS

12.12 - Doppio arrivo in casa Fiorentina: in questestanno svolgendo le visite mediche l'... Intanto procede la trattativa per il centravanti iraniano del Porto, Mehdi(classe 1992, accostato ...... che nelle prossimedeve dare una risposta al Bayern. L'ultima parola sarà la sua, dopo una ...E L'INCROCIO CON L'INTER - Il Tottenham ha già iniziato da tempo a sondare diversi profili come ...... Lukaku e Mehdidel Porto (obiettivo anche dell'Inter in queste) sono i nomi più caldi. Leggi anche Calciomercato. Zaniolo - Juventus ci siamo! E Giuntoli a centrocampo... Lukaku no e ...

Inter-Taremi, contatti per capire le condizioni dell'operazione Sky Sport

Inter, si entra nel vivo per quanto riguarda il prossimo attaccante nerazzurro. Vediamo i dettagli. Due nomi per un attaccante, possibilmente molto prolifico. L’ Inter stringe il cerchio e si ...Di Marcello Giordano Il Bologna prova ad alzare il muro su Marko Arnautovic. Ma il caso è esploso fragorosamente e sarà fondamentale attendere le prossime ore per capire se da casa Inter arriverà un p ...