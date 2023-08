Tanti auguri Cordoba | l’Inter lo festeggia | «Qui 12 anni dando tutto»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 11 agosto 2023) Buon compleanno a Ivan Ramiro, leggenda nerazzurra. L’ex grande difensore colombiano compie oggi 47. L’omaggio delBUON COMPLEANNO ? “Esplosività, carisma e leadership. Ivan Ramiroha condensato queste caratteristiche nei 12in nerazzurro,sempre”. Questo l’omaggio delperre un’icona come Ivan. Il difensore colombiano, arrivato nel gennaio del 2000, è ricordato come uno dei difensori più amati nella storia del. Bilancio da 455 presenze, condite da 18 reti. In nerazzurro ha vinto 15 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club....