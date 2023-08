Tajani | “Vogliamo dare agli italiani salari più ricchi”

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA – “Abbiamo aperto al dialogo sulla questione generale deiche devono crescere. Abbiamo proposto di approfondire” il tema “attraverso un confronto con il Cnel”. Così il vice premier e ministro degli esteri, Antonio, al termine dell’incontro con le opposizioni a palazzo Chigi sulo minimo. “più”, ha aggiunto il vice premier. Sul tavolo, ha concluso, “anche la proposta di Fi con uno minimo non fissato per legge ma attraverso la contrattazione collettiva”. L'articolo L'Opinionista.

