Tabellone Masters 1000 Toronto 2023 | Sinner | Musetti | Berrettini e Sonego al via

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilcompleto e aggiornato deldi, primo dei due torneiche precedono l’ultimo slam stagionale, gli Us Open. Sul cemento canadese è Carlos Alcaraz, numero uno del mondo e recente vincitore di Wimbledon, a guidare il seeding. Assente invece Novak Djokovic che giocherà il torneo di Cincinnati in avvicinamento allo slam newyorkese. Quattro i tennisti italiani ai nastri di partenza: Jannik, Lorenzo, Matteoe Lorenzo(i primi due accreditati di una testa di serie). Ecco cosa ha riservato loro il sorteggio. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI ILCOMPLETO QUARTI DI FINALE (1) Alcaraz vs (12) Paul Monfils vs (7)Davidovich ...

... alla ricerca rispettivamente della prima e seconda semifinale in un1000 . Sarà il secondo ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022...Jannik Sinner ha conquistato per l'ottava volta in carriera i quarti di finale in un torneo... Il maggiore indiziato per raggiungere le semifinali nella stessa porzione didi Sinner ...... vi starete legittimamente chiedendo, gli avversari delle tre punte di diamante azzurre in questo1000 dell'Ohio, il cosiddetto Western & Southern Open Il sorteggio deldi ...

Sorteggio tabellone Masters 1000 Cincinnati 2023 oggi in tv: data ... SPORTFACE.IT

Sorteggio tabellone Toronto, ecco chi ci sarà ai nastri di partenza e chi dovranno affrontare all'esordio le tre punte di diamante azzurre.Il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023 vedrà andare in scena oggi i quarti di finale, turno in cui sarà protagonista per i colori italiani Jannik Sinner, numero 7 del seeding, il qua ...