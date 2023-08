Swatch al Locarno Film Festival | l’arte che fissa il tempo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il colosso dell’orologeria, diventato main partner della manifestazione, ribadisce il suo impegno nel mondo del. E attraverso loArt Peace Hotel di Shangai - autentico hub creativo internazionale - ha presentato in Svizzera la mostra «Love is Love, the colors of Pride», un messaggio di inclusione, rispetto e diversità