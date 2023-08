Superman | Legacy | l' aspetto dell' Uomo d' Acciaio e di Hawkgirl svelato in un concept art leaked?

(Di venerdì 11 agosto 2023) In rete è stato diffuso quello che sembra unart preliminare di, atteso film diretto da James Gunn che arriverà nelle sale nel 2025. Sarà David Corenswet a raccogliere l'eredità lasciata da Henry Cavill sul grande schermo e a interpretare il nuovod'in, film che segnerà l'inizio del nuovo DC Universe pensato da James Gunn e Peter Safran. Al momento non sono ancora state diffuse immagini ufficiali, ma in rete è finito quello che sembra essere unart preliminare del film che mostra il costume del nuovo. Nell'immagine è possibile scorgere anche il look di, interpretata da Isabela Merced. Alcuni hanno però fatto notare di come possa sembrare ...

In rete è stato diffuso quello che sembra un concept art preliminare di Superman: Legacy, atteso film diretto da James Gunn che arriverà nelle sale nel 2025.