Superbonus | tutte le novità in arrivo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Proroga della misura per le unifamiliari. La scadenza viene allineata con quella già prevista per i condomini e per gli edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità, che resta ferma al 31 dicembre 2023

Proroga della misura per le unifamiliari. La scadenza viene allineata con quella già prevista per i condomini e per gli edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità, che resta ferma al 31 dicembre 2 ...(Leggi anche: Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023) Adesso, si allineano così i termini con quanto già previsto dal recente decreto Alluvioni (DL 61/2023 convertito in legge ...