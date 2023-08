SummerSlam | il party più esplosivo dell' estate targata WWE

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roman Reigns supera il cugino Jey Uso, Cody Rhodes vince la faida con Brock Lesnar, Gunther inarrestabile. Il resoconto di quanto accaduto a, evento estivoa WWE andato in onda a Detroit. Nella maniera più incredibile e grazie all'ennesimo colpo di scena nella storylinea Bloodline si è conclusa l'edizione 2023 di, Premium Live Event trasmesso sabato 5 agosto in diretta dal Ford Field di Detroit. Un successo incredibile per la WWE dal momento che si è trattata'edizione dicon i più alti incassi di sempre. Chiara testimonianza di come l'interesse dei fan di tutto il mondo verso lo spettacolo offerto dalla compagnia di Stamford sia aumentato ulteriormente nel corso degli ultimi tempi. L'astuzia di Logan Paul Lo show si è aperto con un ...