Sulle tracce dei Grand Tour

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un raffinato volume edito da Franco Maria Ricci ripercorre gli itinerari classici europei che i colti aristocratici facevano tra gli anni Quaranta del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, alla ricerca di frammenti di storia e di antichi fasti. Il libro, che pur contiene un’antologia letteraria con brani scelti di viaggiatori illustri, volendo potrebbe anche non essere letto: la strada si segue sfogliandolo, passando da un dipinto a una scultura a un’acquaforte. Iperturismo è parola nuova; significa piazze piene, code infinite per i musei, traffico a passo di lumaca, aeroporti nel caos, chiasso, movida che ferisce le città d’arte e altera i lungomari. Il problema - che però rivela la sempre massima attrazione dell’Italia e dà origine a un giro economico fondamentale - non ha soluzioni semplici, in grado di mettere d’accordo tutti. Ma mentre se ne discute, e impazza l’estate, fa ...