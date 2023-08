Suicidio assistito | l’Associazione Coscioni consegna alla regione Friuli Venezia Giulia oltre 8000 firme | “Ora si discuta la legge”

(Di venerdì 11 agosto 2023) 8266. Con questo numero importante i cittadini delinsieme conLuca, che ha promosso la raccolta di sottoscrizioni, hanno chiestounaper l’aiuto al, abbracciando la proposta “Liberi subito”. I militanti dopo un corteo partito da Piazza Cavana e arrivato in Piazza Oberdan, hanno depositato leraccolte sul territorio per unaregionale di iniziativa popolare. La proposta dimira a regolamentare l’aiuto medicomorte volontaria, garantendo a chi ne fa richiesta tempistiche e procedure certe. “La proposta – ha dichiarato Matteo ...

... la norma scritta dall'uomo, può affannarsi a fare distinguo (, omicidio del consenziente, eutanasia...), a dare definizioni che spaccano un capello in quattro, a togliere ...L'unica cosa che sembra interessare alla Associazione è quella di garantire loro quelche è tanto simile a vere e proprie forme di eutanasia. Fedriga, anche in qualità di ...... raccolte grazie alla campagna promossa in tutto il Friuli Venezia Giulia a favore della proposta di legge regionale sul. La giornata è iniziata con un corteo, composto da un ...

TRIESTE - Durante la mattinata dell'11 agosto, l'associazione Luca Coscioni ha depositato al Consiglio regionale ben 8.266 firme, raccolte grazie alla campagna promossa in ...La campagna Liberi Subito è stata promossa lo scorso marzo dall’associazione Luca Coscioni per una legge sul suicidio medicalmente assistito ...