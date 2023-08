Su Rai Gulp e Rai Play il film animato “I racconti di Parvana”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA – A due anni dal ritorno al potere dei Talebani, Raipropone ild’animazione “Idi” in segno di vicinanza alle tante ragazze afghane che hanno perso ogni spazio di libertà e devono lottare da sole per il loro domani. Appuntamento domenica 13 agosto, alle ore 21.05 sul canale 42. L’opera, che è disponibile anche su Rai, sarà poi riproposta sabato 19 agosto alle ore 14.35. Ildel 2017 – uscito in Italia nel 2019 – basato sul best seller di Deborah Ellis “Sotto il burqa” e fortemente voluto dalla produttrice Angiolina Jolie e dai creatori delcandidato agli Oscar “The secret of Kells” e “La canzone del mare”, racconta la storia di una ragazzina undicenne che con la sua famiglia vive in una stanza di un piccolo condominio a ...