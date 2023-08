Su Rai Gulp e Rai Play il film animato “I racconti di Parvana”

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA – A due anni dal ritorno al potere dei Talebani, Raipropone ild’animazione “Idi” in segno di vicinanza alle tante ragazze afghane che hanno perso ogni spazio di libertà e devono lottare da sole per il loro domani. Appuntamento domenica 13 agosto, alle ore 21.05 sul canale 42. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Su Rai Yoyo la nuova serie “Il Piccolo Principe” da venerdì 11 agosto Devilman: il trailer della nuova serie animata targata Netflix Capitan Harlock: ecco quando uscirà ilin live action Stasera Casa Mika: ultimo appuntamento oggi 21 Novembre Fiorello: non farà più televisione? La Rai propone cambiamenti con Fiorello e Fazio

