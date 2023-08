Strage Bologna | Schlein | posto al governo tema dimissioni De Angelis

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'incontro colsul salario minimo "è stata anche l'occasione per poter, da parte nostra, chiedere conto delledi Dee dei ristori che non arrivano ad imprenditori, ...

L'incontro col governo sul salario minimo "è stata anche l'occasione per poter, da parte nostra, chiedere conto delle dimissioni di De Angelis e dei ristori che non arrivano ad imprenditori, ...Chiariamo una cosa in premessa. Chi scrive non vuole mettere in dubbio la matrice neofascista delladi. Tocca scriverlo perché questo è il livello del dibattito cui siamo costretti. Le sentenze definitive infatti, vanno applicate e rispettate, ma è possibile certamente discuterle, ...Schlein ha ribadito a La Stampa che intende chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis, dopo il caso legato alle sue parole sulladi, e che vuole parole chiare da Meloni sui fondi ...

Quella di Bologna fu una strage neofascista, ma non tutto è chiarito la Repubblica

Roma, 11 ago. (askanews) - L'incontro col governo sul salario minimo 'è stata anche l'occasione per poter, da parte nostra, chiedere conto ...Segui Tag24 anche sui social La morte della detenuta nigeriana, deceduta in carcere per uno sciopero della fame, sta indignando la politica tutta. Dal Partito Democratico a Italia Viva, passando per + ...