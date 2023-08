STATS – Coppa Italia | tocca alla Serie A | Frosinone | Udinese | Genoa e Bologna in campo con tanti nuovi acquisti

(Di venerdì 11 agosto 2023) Da oggi è come se laA iniziasse un po’, visto che molte squadre faranno le prove generali della prima giornata che si terrà tra 8 giorni Da oggi è come se laA iniziasse un po’, visto che molte squadre faranno le prove generali della prima giornata che si terrà tra 8 giorni. I test sono probanti, perché laprevede una sfida secca e non si può sbagliare. Vero è che difficilmente chi non fa parte delle 8 grandi che scenderanno inagli ottavi riesce a farsi largo. Ed è altrettanto vero che la competizione è solo parzialmente indicativa di cosa succederà poi nella stagione, basti pensare al Napoli che ha dominato e si è laureato campione d’eliminato dCremonese retrocessa. Ma iniziare fallendo, per di più in un mercato ancora ...

STATS – Coppa Italia, tocca alla Serie A: Frosinone, Udinese, Genoa e Bologna in campo con tanti nuovi acq ... Calcio News 24

I numeri di Ngonge e Ndoye, i due principali candidati a prendere il posto accanto ad Arnautovic nell’attacco del Bologna Il Bologna ha bisogno di innesti nuovi in attacco e Thiago Motta non l’ha nasc ...Bologna vs Cesena team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Italy Coppa Italia ...