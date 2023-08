Stati Uniti | gli uomini gay potranno finalmente donare il sangue

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani della Carolina del Nord, Kody Kinsleypotràil suo. Praticamente un sogno solidale che si realizza per il politico statunitense. “Questo è un cambiamento enorme” L’uomo, fin da bambino ha aiutato a gestire le raccolte di sacche, ma essendo gay non ha mai potuto compiere quel gesto così nobile visto che per le persone omosessuali è espressamente vietato dalla Food and Drug Administration. Da qualche giorno, però, la Croce Rossa, l’organizzazione che fornisce circa il 40% dele dei suoi componenti, negliutilizzerà un esame individuale più inclusivo per valutare l’idoneità della donazione, indipendentemente dall’orientamento sessuale della persona. Per valutare l’idoneità della ...