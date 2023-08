Starfield | offerta cosmica | naturalmente da Kinguin!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un’odissea nello spazio a costo ridotto: la secondadi Kinguin questa settimana è tutta per il preordine dell’attesissimoNel caso abbiate piani di risparmio a lungo termine e l’su Baldur’s Gate III non faccia per voi, Kinguin ha una seconda cartuccia da sparare questa settimana: nientemeno che un preordine scontato per! Difficile aggiungere qualcosa sul gioco più di quanto non abbiano già fatto Bethesda e Microsoft: si passa dall’open world all’open space, mettendo il cosmo intero a portata della vostra navicella. Un conto, però, è creare un ambizioso titolo con questa premessa; un altro, ahinoi, rendere tutto ciò abbordabile. Ma, contrariamente alla campagna marketing suicida del titolo indie Affordable Space Adventures su Wii U, il pinguino imperatore si è accertato che ...