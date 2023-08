Star Trek | Timothy Olyphant conferma | Chris Pine mi ha soffiato il ruolo di Kirk

(Di venerdì 11 agosto 2023)ha svelato che era in corsa per ildel Capitanonel reboot cinematografico di, ma la parte è stata affidata ahato che avrebbe potuto essere uno dei protagonisti del reboot cinematografico di, ma di aver perso ildi. Ladi Justified: Primeval City ha parlato dell'occasione sfuggitagli durante una puntata del podcast Happy, Sad, Confused che gli ha permesso di ripercorrere alcune tappe della sua carriera. Il ricordo dell'attore Rispondendo alle domande di Josh Horowitz,...

Timothy Olyphant ha svelato che era in corsa per il ruolo del Capitano Kirk nel reboot cinematografico di Star Trek, ma la parte è stata affidata a Chris Pine.Timothy Olyphant a suo tempo si presentò ai provini per lo Star Trek diretto da J.J. Abrams con la speranza di ottenere un ruolo di primo piano, tuttavia venne scartato per questioni di età.