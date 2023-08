Stankovic-Sampdoria | Filip a Genova per visite mediche | le sue parole

(Di venerdì 11 agosto 2023), portiere in prestito dall’Inter allain prestito, è aper le. Le sue. TWEET – Come riportato da Marco Bovicelli su Twitter,è arrivato aper le. Queste leall’interno del video presente nel tweet da parte del portiere in arrivo dall’Inter allain prestito. «Ciao, un saluto a tutti. Forza Samp». Fonte: Twitter Marco Bovicelli Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Rinnovo tra Filipe l' Inter . Il giovane portiere adesso però andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto alla. 'Sono contento, so che è una piazza importante e non vedo l'ora di ...Commenta per primo Un altroa Genova, sponda: dopo l'esperienza di papà Dejan in panchina, è tutto fatto per il passaggio del portiere Filip in prestito previo rinnovo di contratto con l'Inter definito nel ...Trattative in chiusura con Inter e Hellas Verona: il portiere e il difensore in ...

Stankovic Sampdoria, accordo con l'Inter: fissate le visite mediche Samp News 24

Filip Stankovic sarà il nuovo portiere della Sampdoria, ecco le sue parole in merito anche ai nuovi tifosi che troverà a Genova.. La Sampdoria sta preparando la prossima stagione dove militerà in ...Neanche settantacinque giorni da quello che i tifosi hanno definito il Giorno della liberazione, quel pomeriggio di fine maggio in cui l’aumento di capitale del tandem Radrizzani-Manfredi ha di fatto ...