Stankovic rinnova con l’Inter e va | visite con la Sampdoria ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 11 agosto 2023) Filipfa il percorso inverso di Emil Audero. Il giovane portiere, dopo averto con, diventerà il nuovo numero uno dellaCHANCE ? Dopo un ottimo precampionato da titolare con, perè in arrivo la grande occasione: giocare per la prima volta da titolare in Italia. Lo farà in Serie B in un club di grande prestigio come la. Il figlio di Deki, inserito nell’operazione che ha portato Audero a Milano, ieri hato il contratto cone oggi si sottoporrà allemediche per poi firmare il nuovo contratto col club blucerchiato. Da padre in figlio, il mini ‘Drago’ prossimo numero uno di Pirlo, orfano sia dell’italo-indonesiano andato ...