Srm | Imprese del Mezzogiorno | investimenti oltre la media Il turismo tira l’economia del Mezzogiorno

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nell’attuale contesto socioeconomico meridionale caratterizzato da prezzi e costi in crescita, si evidenziano importanti fattori di resilienza che conducono a stime di crescita del Pil solo di poco inferiori al consensus nazionale (1,1% rispetto all’1,2%). In particolare, ilè a pieno titolo tra i settori più rilevanti per il rilancio dei territori. Significativo anche il ruolo dell’export che testimonia la capacità industriale e l’appetibilità del Made in Italy, prodotto nel, sui mercati internazionali. Il Sud. Grazie alle sue forze endogene, ilpuò e deve puntare ad una nuova configurazione degli equilibri nazionali. È il messaggio che emerge dall’ultimo numero del “Panorama economico di mezz’estate del” pubblicato da SRM, ...