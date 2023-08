(Di venerdì 11 agosto 2023) Il 118 dell'Azienda Usl Toscana sud est organizzato per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi - emergenza

Il 118 dell'Azienda Usl Toscana sud est organizzato per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi - emergenza, nonostante fossero scortati dalle forze dell'ordine, sono stati bersagliati da lanci di ... nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte leitaliane o estere che verranno ..., postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi - emergenza, alle circa 18 mila persone che si troveranno all'interno di Piazza del Campo e ...

Squadre, mezzi e postazioni: ecco il piano dei soccorsi per il Palio LA NAZIONE

Squadre, mezzi, postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi-emergenza, alle circa 18 mila persone che si troveranno all’interno di Piazza del Campo e sui ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 ...