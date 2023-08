Sporting Lisbona-Vizela sabato 12 agosto 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Comincia il campionato dei Leoni

(Di venerdì 11 agosto 2023) In questo fine settimana aprirà i battenti anche la Primeira Liga: dopo la sfida di Supercoppa tra Porto e Benfica, toccherà alloiniziare la rincorsa al titolo, con la sfida dinotte al Josè Alvalade. Isono attesi da un impegno piuttosto comodo, contro il: per Ruben Amorim è l’occasione di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Visite mediche nelle prossime ore 11/08/2023 - 21:07 Redazione Sport 0 108 LECCE - Adesso manca solo l'ufficialità per la cessione di Hjulmand allo. Il centrocampista ha raggiunto l'...Commenta per primo Risolti tutti gli ostacoli, Morten Hjulmand può considerarsi virtualmente un calciatore dello. I portoghesi, che avevano da tempo l'accordo col Lecce per un'operazione da 21 milioni di euro complessivi, hanno raggiunto l'intesa pure col danese classe 1999. Le visite mediche ...Correia nasce calcisticamente nelle giovanili delloper poi fare la spola tra Manchester (sponda Citizens) e Olanda (all'AZ Alkmaar). Poi, il passaggio alla Juve Next Gen (under 23) ...

A pochi giorni dall'inizio della prossima Serie A, i club continuano a lavorare sul mercato. Tra queste c'è anche il Lecce: il club salentino ha firmato l'autorizzazione per far svolgere le visite med ...Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore il centrocampista danese dei salentini Morten Hjulmand ha accettato l'offerta dello Sporting Lisbona. Restano ...