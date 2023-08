Sporting-Hjulmand | è arrivata la svolta | il Lecce sorride

Commenta per primo Tra il Lecce e loLisbona c'è accordo totale per il trasferimento diin Portogallo, ma è il giocatore che continua a prendere tempo sperando in qualche offerta dalla Premier League.Infine, capitan Mortenè pronto al trasferimento alloLisbona. Il centrocampista ha incontrato, insieme ai suoi agenti, il club lusitano per quella che sarà la cessione più ...Nell'elenco, dunque, figura ancora, ma per il calciatore danese dovrebbero essere maturati i tempi per l'accordo definitivo con loLisbona che ha già perfezionato con il Lecce tutti ...

A BOLA: "Accordo tra Sporting e Morten Hjulmand" Pianetalecce

Il centrocampista danese Morten Hjulmand ha deciso di accettare la proposta dello Sporting Lisbona e la sua sarà una cessione record per il Lecce ...Il centrocampista danese ha trovato l’accordo con lo Sporting CP nelle ultime ore in cui si sono risolti i dettagli residui Morten Hjulmand sarà la cessione record della storia del Lecce. I 18 milioni ...