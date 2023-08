...stesi inerti sulle. Fermiamo questo naufragio di civiltà!" Parole che richiamano quelle pronunciate a Malta nel 2022: "Per salvarci dal naufragio che rischia di far affondare la nave...Nell'otticacittà solidale e accessibile a tutti, la scelta dell'Amministrazione comunale di attrezzare con ombrelloni lecomunali punta a garantire una piena fruibilità del mare, in ......disabili tra le'Riva Felice' e 'Riva Azzurra', con una zona accessibile tramite una passerella in plastica riciclata che conduce a postazioni attrezzate per disabili. A disposizione...

Spiagge della Puglia: le 10 da visitare questa estate Vanity Fair Italia

Il sindaco Stasi: «La cultura ha bisogno di spiriti liberi quella che non opprime ma accoglie la diversità e pratica il compromesso andare in spiaggia e trovare queste cassette colorate e piene di lib ...Marcello e gli amici: "Siamo qui dalla prima edizione, un tempo arrivavamo fino al mattino". Solo per la scritta sotto la Palla utilizzate mille candele. Il "matrimonio" con Candelara.