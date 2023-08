Spezia | Bandinelli | «Ecco le mie favorite per il campionato di Serie B»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Filippo, nuovo giocatore dello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delleal prossimodiB Filippo, nuovo giocatore dello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delleal prossimodiB. PAROLE – «Cremonese, Parma, Bari e Palermo, che stanno facendo un mercato importante. Dimenticavo il Venezia nelle. Ha un attacco fra i migliori della categoria. Ci stiamo preparando intensamente per questa sfida. Noi abbiamo fatto test internazionali molto positivi. Ci siamo allenati bene, con concentrazione e aggressività. Ma il calcio d’agosto non ci deve esaltare perché può nascondere il vero valore delle squadre ...

... autore di buoni campionati in A con toscani, Filipporiparte da La, col compito di riportare subito i liguri nella massima serie. Il centrocampista 28enne si è raccontato a La ...... Ismajli, Luperto, Parisi, Stojanovic Centrocampisti: Akpa Akpro, Bajrami, Baldanzi,, ... Traoré Attaccanti: Alvarez, Antiste, Berardi, Ceide, D'Andrea, Laurienté, Pinamonti(33° ...... Fiorentina), Kouda (c, Picerno), Cugnata (d, Casertana), Cassata (c, Genoa),(c, Empoli), Antonucci (a, Cittadella), Francesco Pio Esposito (a, Inter), Moro (a, Sassuolo). Lo...

Spezia, Bandinelli sulle rivali per la A: "Mercato importante per 4. Che attacco il Venezia" TUTTO mercato WEB

"Bandinelli: «Io e il mio Spezia vogliamo tornare in A»", titola la rosea. Meno di cento chilometri separano.L’ex capitano dei toscani: "Avevo voglia di una nuova sfida. In B conta più la grinta del nome. La squadra è perfetta per le idee di Alvini" ...