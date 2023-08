Spero che | l' appello a Myrta Merlino dell' orfano della D' Urso

(Di venerdì 11 agosto 2023) La nuova era di Pomeriggio Cinque con la conduzione diinizierà il prossimo settembre e molti personaggi legati a Barbara d'rischiano di non trovare più spazio nella trasmissione che li ha accolti per anni. Uno di questi è certamente Raffaello Tonon, che è stato interpellato sulla questione nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Mio. “Sono uno di quelli - ha ammesso l'ex concorrente del Grande Fratello - lavoro con Barbara d'da ben 15 anni, ma quando si volta pagina è normale che, oltre a cambiare conduttrice, si cambino anche i volti che popolano il suo programma”. Quindi Tonon non nutrirebbe alcun risentimento nei confrontise non dovesse essere più chiamato a Pomeriggio Cinque. “che andando avanti ...

Con questi numerinon arriveremo a rivedere situazioni come quella di Cona", ha concluso. Fb Zaia, quindi, stia ponendo le basi per far sìla politica di Parma ritrovi, finalmente, la sua autonomia. Aeroporto Verdi: a tuo giudizio, come dovrebbe finire la vicenda La partita dell'...queste chiusure non diventino motivo di futili ed inutili strumentalizzazioni da parte di chicchessia . Assicuro la massima collaborazione del Comune con gli Enti preposti al fine di ...

Migranti, Zaia: "Spero che non ci sia un nuovo hub in Veneto" La7

E quindi per me questa, in realtà, è una sfida di raccolta dati e non una sfida di analisi dei dati. Spero che i nostri articoli aiutino a mobilitare la comunità scientifica e che si inizierà a ...Luis Enrique ha parlato dell'attuale situazione di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, affermando che vorrebbe che il giocatore e il club raggiungessero un accordo.