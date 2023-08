Decollato dal Cosmodromo di Vostochny, nell'Estremo oriente russo, il razzo Soyuz, con a bordo una sonda lunare, Luna - 25. Si tratta della prima missione lunare russa da quasi mezzo secolo. L'ultimo ...La crociera durerà meno di due settimane , per arrivare a posarsi vicino al Polo sud, e tentare di restare nello "che conta", per non perdere terreno nella nuova moon race, ormai già, ...Teniamo conto che la luce che riceviamo ora èun miliardo di anni dopo il Big Bang. Sia ... situato tra noi ed Earendel, è così massiccio da deformare il tessuto dellostesso, ...

Spazio, partita la prima missione lunare russa dal 1976 - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Roma, 11 ago. (askanews) - Decollato dal Cosmodromo di Vostochny, nell'Estremo oriente russo, il razzo Soyuz, con a bordo una sonda lunare, ...La Russia ha lanciato un razzo Soyuz che trasporta una sonda verso la Luna, dando così il via alla sua prima missione lunare dopo 47 anni. Il razzo con la sonda Luna-25 è decollato all'1:10 ora ...