Spazio | la Russia torna sulla Luna dopo 50 anni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nonostante la guerra in Ucraina, lariprende il suo programma spaziale. Mosca ha lanciato un razzo Soyuz dal cosmodromo di Vostochny, che trasporta la sonda-25 diretta. Si tratta della prima missione russa in ambitore negli ultimi cinquant'. L'atterraggio è previsto per il 21 agosto, vicino al Polo Sud.