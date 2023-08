(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Con l’obiettivo di posizionarsi come un punto di riferimento mondiale nel settorefa un passo avanti con il programma4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sostenuto finanziariamente dall’Unione Europea e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il programmaa sviluppare una rete di fabbriche in tutto il Paese per la produzione di piccoli satelliti, promuovendo l’integrazione di tecnologie avanzate. Il 28 aprile, è stato firmato il primo contratto tra l’ASI e un raggruppamento temporaneo di imprese, tra cui Thales AleniaItalia, Argotec, Sitael e CIRA. Questo accordo prevede un investimento di circa 65 milioni di euro e mira a promuovere la ...

SatCom,4.0, Osservazione della Terra e In - Orbit Economy. Sono i principali ambiti in cui si concentra l'intervento dello Stato, che mediante l'utilizzo dei fondi del Pnrr assegna all' Agenzia ...Dopo l'aggiudicazione avvenuta a marzo 2023, sono stati recentemente firmati tutti i contratti relativi al programma4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall' Unione europea e gestito dall' Agenzia Spaziale Italiana. Una rete di fabbriche , connessa con la filiera di ...Per i 3 contratti firmati nell'ambito del programma4.0, a valle della fase di investimento finanziata con fondi PNRR, verra' avviata la fase di utilizzo e gestione condivisa degli asset attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP) ...

Space Factory 4.0: L'Italia punta al futuro delle costellazioni satellitari Adnkronos

