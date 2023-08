Sorpreso con la droga | polizia arresta un 27enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato un uomo con atteggiamento ritenuto sospetto in piazza Leone a Napoli. L’uomo, poco dopo, è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto una bustina. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato l’indagato, nella piazzetta del borgo di Sant’Antonio Abate, trovando all’interno del borsello 21 involucri contenenti circa 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 30 euro. Undi origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di, anche specifici, è statoto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.