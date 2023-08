“Sono tornato” | dopo il ghosting arriva lo zombieing

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sparito, nonostante le cose andassero apparentemente bene. Eclissato, nel nulla, come se tutto quello che avete vissuto assieme non sia accaduto. È il, ovvero quando l’altra persona non risponde più a telefonate o messaggi, diventando un vero e proprio fantasma. Succede nelle relazioni sentimentali, ma anche in quelle di lavoro o di amicizia. E quando,tanto silenzio, improvvisamente si rifanno vivi? Quello è loe non è (quasi) mai positivo. Cos’è loe perché non è quasi mai positivo Prima c’è stato il, ha fatto male, c’è voluto del tempo per superare quel dolore, ma ce lo siamo lasciate alle spalle. Se non fosse che, chi pensavamo ormai sparito dalla nostra vita, torna a farsi sentire. Nella vasta, e sempre aggiornata, terminologia del dating si chiama ...