Sollevamento pesi | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 | torna Antonino Pizzolato

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo la pubblicazione delle entry-list del 29 giugno di quest’anno, sono arrivate conferme sulla squadra italiana diche prenderà parte aidi Riyadh dal 4 al 17 settembre. Un evento importante, perché oltre alle medaglie iridate ci sarà da tenere conto del ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. La partecipazione alla kermesse saudita, infatti, è obbligatoria ai fini dell’eleggibilità di ciascun atleta per la rassegna a Cinque Cerchi. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha diramato i nomi deiper la competizione in questione e si registra la presenza dinei -89 kg. Nino aveva dato forfait per gli Europei a Yerevan (Armenia) di quest’anno. Il tre-volte oro continentale si è visto costretto ad abdicare ...

Sono nove gli azzurri che prenderanno parte ai Mondiali di, in programma dal 1° al 14 settembre a Riyadh. Con gli atleti convocati dal direttore tecnico del Team Italia Fipe, Sebastiano Corbu, ci saranno anche il segretario generale della ...

Si avvicinano i Mondiali di sollevamento pesi, a Riad (1-14 settembre), e il ct della nazionale italiana Sebastiano Corbu ha reso la lista dei nove convocati (4 donne e 5 uomini) per l'evento iridato.I Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna in programma a Riad dal al 17 settembre, saranno di fondamentale importanza per il presente e soprattutto il futuro della disciplina. Sì perch ...