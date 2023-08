(Di venerdì 11 agosto 2023) L'evento per sostenere le attività della Sezione territoriale nel fornire terapie fisioterapiche domiciliari e supporto per lecon Sla si terrà il 17 settembre in occasione della Giornata nazionale In occasione della Giornata nazionale della Sla, asfilano glidapercon Sclerosi laterale amiotrofica e le loro. Con una piccola donazione – si legge in una nota di Aisla – sarà possibile avere un abito da sogno elecon Sla del territorio. L’azienda storica Dante Tessuti di Prato ha infatti donato 30daalla Sezione Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) di, guidata da ...

...fornire terapie fisioterapiche domiciliari e supporto per le famiglie consi terrà il 17 settembre in occasione della Giornata nazionale In occasione della Giornata nazionale della, a......fornire terapie fisioterapiche domiciliari e supporto per le famiglie consi terrà il 17 settembre in occasione della Giornata nazionale In occasione della Giornata nazionale della, a...

Sla, a Pistoia sfilata di abiti sposa per aiutare pazienti e famiglie Adnkronos

L'evento per sostenere le attività della Sezione territoriale nel fornire terapie fisioterapiche domiciliari e supporto per le famiglie con Sla si ...Pistoia, 11 agosto – Sposine del futuro, preparatevi ad essere colpite dalla bellezza e dall’amore! Oggi vi raccontiamo la meravigliosa storia dell’azienda storica Dante Tessuti di Prato, che ha gener ...