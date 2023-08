Simone Consonni operato dopo l’incidente | “Ci vorranno riposo e pazienza”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 11 agosto 2023) In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram,ha commentatoaccaduto in Scozia, dove si trovava per i Mondiali: mentre si allenava sulla ciclabile, il ventottenne bergamasco è stato travolto da un’eBike rimediando un brutto infortunio. “Ciao a tutti ragazzi. Come sapete, sono tornato dalla trasferta di Glasgow un po’ a pezzi. Oggi sono statoallo scafoide sinistro, operazione uscita perfettamente, per la clavicola destra avrò bisogno di. Volevo ringraziare il Dottor Porcellini e tutto il suo staff qui al policlinico di Modena, tutto lo staff della nazionale italiana e in particolare Fred Morini per avermi assistito in questi giorni. Grazie a tutti voi che vi siete interessati con i vostri tantissimi messaggi e scusate se non ...