Simone Coccia accusato di aver comprato migliaia di follower

(Di venerdì 11 agosto 2023) In queste ore, ex concorrente del Grande Fratello, è statodicentinaia didiL'articolo proviene da Novella 2000.

Colaiuta ha fatto nuovamente parlare di sé, stavolta per via di una situazione un po' strana. Il suo profilo Instagram ha recentemente subito un boom di follower . Ma non sarebbe tutto ...L'AQUILA - 'Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio': Ad aprile,Colaiuta e Stefania Pezzopane, ex deputata del Pd, ora consigliera comunale dell'Aquila, si erano detti addio, ponendo fine alla loro storia d'amore iniziata nel 2014 e spiegando ...L'Aquila. 'Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio". Si legge sulla pagina Facebook diColaiuta a corredo di una foto insieme a Stefania Pezzopane. I due appaiono felici, sorridenti e affiatati.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane, è di nuovo amore TGCOM

Simone Coccia Colaiuta, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha recentemente fatto notizia per un evento piuttosto inusuale. Il suo profilo su Instagram ha registr ...Un ex volto del Grande Fratello ha subito un vistoso, quanto sospetto, incremento di follower su Instagram: cosa è successo.