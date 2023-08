Simona Ventura e la figlia adottata | “Ha due mamme | oggi ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Caterina ha il mioed ècome Niccolò e Giacomo“.racconta il lungo percorso verso l’adozione di Caterina, la17enne. Lo fa in un’intervista al settimanale Grazia. L’adozione risale a quando la conduttrice era una mamma single con i due figli avuti dall’ex marito Stefano Bettarini: “Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”.spiega di aver voluto procedere anche legalmente all’adozione per tutelare suaaffinché le fossero riconosciuti gli ...