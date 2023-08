Simboli anarchici sulla sede di Fratelli d’Italia a Viareggio. “Atto vile e inutile”

(Di venerdì 11 agosto 2023) La denuncia del coordinatore comunale e consigliere Marco Dondolini: "Casi come questi sono episodi di inciviltà e mi rifiuti di definirli come gesti politici"

La denuncia del coordinatore comunale e consigliere Marco Dondolini: "Casi come questi sono episodi di inciviltà e mi rifiuti di definirli come gesti politici"VIAREGGIO - Nella notte la sede di Fratelli d'Italia di Viareggio in via Leonardo da Vinci è stata imbrattata con scritte di vernice rossa eed altri che richiamano il comunismo. E' lo stesso circolo del partito a denunciarlo. 'Vogliamo ritenere questo avvenimento un puro atto di vandalismo, un episodio di inciviltà'

“Un atto vile e inutile che va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. È già stata fatta denuncia press ...La denuncia del coordinatore comunale e consigliere Marco Dondolini: “Casi come questi sono episodi di inciviltà e mi rifiuti di definirli come gesti politici” ...