Sicurezza in Primo Piano | Chiuso Parcheggio a Sulmona a Causa di Problemi Strutturali

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'Aquila - Un'importante decisione è stata presa dal sindaco di, Gianfranco Di Piero, in relazione allapubblica e alla qualità delle infrastrutture cittadine. Circa 400 veicoli sono stati costretti a lasciare ilcoperto di Santa Chiara, in seguito a un provvedimento contingibile e urgente emesso dall'amministrazione comunale. La decisione è giunta dopo approfonditi sopralluoghi eseguiti dai Vigili del Fuoco e verifiche documentali sulla struttura stessa. La situazione è emersa a seguito di segnalazioni di infiltrazioni di acqua meteorica, criticitàalle travi presenti nell'autorimessa comunale. Il sindaco Di Piero ha ritenuto che fosse necessario emettere l'ordinanza al fine di preservare l'incolumità pubblica e garantire la ...

...candidato centrista alla presidenza del Paese (e al secondo posto nelle intenzioni di voto al...forze armate sono al momento mobilitate su tutto il territorio nazionale per garantire la...... non in regola con il permesso di soggiorno, e pensare di farla franca " sottolinea il... Non meno stupito il sindaco di Traversetolo e assessore allaSimone Dall'Orto . "Rivolgo il mio ...... sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo la struttura in. Forse non è ... Nelmese di attivazione l'impianto aveva registrato le immagini di circa 24mila auto oltre il limite,...

Sicurezza in Primo Piano: Chiuso Parcheggio a Sulmona a Causa ... abruzzo24ore.tv

Messa in sicurezza degli edifici pubblici, l’amministrazione del primo cittadino Giovanni Mastrocinque è risultata destinataria di ben 96.780 euro. Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, è ...Messa in sicurezza degli edifici pubblici, l’amministrazione del primo cittadino Giovanni Mastrocinque è risultata destinataria di ben 96.780 euro. Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, è ...